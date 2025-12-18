Рейтинг@Mail.ru
США продадут САУ M107A7 Тайваню на сумму $4,03 миллиарда - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/ssha-2062814152.html
США продадут САУ M107A7 Тайваню на сумму $4,03 миллиарда
США продадут САУ M107A7 Тайваню на сумму $4,03 миллиарда - РИА Новости, 18.12.2025
США продадут САУ M107A7 Тайваню на сумму $4,03 миллиарда
Госдеп США одобрил продажу самоходных артиллерийских установок M107A7 Тайваню на общую сумму в 4,03 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T06:08:00+03:00
2025-12-18T06:08:00+03:00
сша
тайвань
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db594caf9a969248e180dfa6eb13f15.jpg
https://ria.ru/20251218/ssha-2062814034.html
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7718ba363d14b59c10e1c1e91291ba16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, тайвань, государственный департамент сша, министерство обороны сша
США, Тайвань, Государственный департамент США, Министерство обороны США
США продадут САУ M107A7 Тайваню на сумму $4,03 миллиарда

Госдеп США одобрил продажу САУ M107A7 Тайваню на сумму $4,03 миллиарда

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу самоходных артиллерийских установок M107A7 Тайваню на общую сумму в 4,03 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент США принял решение, одобряющее возможную продажу вооружений иностранному государству — Тайбэйскому экономическому и культурному представительству в Соединённых Штатах (TECRO), а именно самоходных гаубиц M107A7 и сопутствующего оборудования на общую сумму в 4,03 миллиарда долларов", — говорится в сообщении ведомства.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
США одобрили продажу Тайваню систем РЗСО HIMARS на сумму $4,05 миллиарда
06:06
 
СШАТайваньГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала