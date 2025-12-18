https://ria.ru/20251218/ssha-2062814034.html
США одобрили продажу Тайваню систем РЗСО HIMARS на сумму $4,05 миллиарда
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню систем РЗСО HIMARS на сумму свыше 4 миллиардов долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
сша
тайвань
государственный департамент сша
министерство обороны сша
