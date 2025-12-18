Рейтинг@Mail.ru
США нанесли новый удар в рамках операции против наркотеррористов
04:48 18.12.2025 (обновлено: 09:18 18.12.2025)
США нанесли новый удар в рамках операции против наркотеррористов
США нанесли новый удар в рамках операции против наркотеррористов - РИА Новости, 18.12.2025
США нанесли новый удар в рамках операции против наркотеррористов
Соединенные Штаты нанесли удар по судну в рамках операции против наркотеррористов в международных водах Тихого океана и ликвидировали четырех человек на борту,... РИА Новости, 18.12.2025
в мире, сша, тихий океан, пит хегсет
В мире, США, Тихий океан, Пит Хегсет
США нанесли новый удар в рамках операции против наркотеррористов

США нанесли удар в Тихом океане в рамках операции против наркотеррористов

© U.S. Southern Command/XСоединенные Штаты нанесли удар по судну в рамках операции против наркотеррористов в международных водах Тихого океана
Соединенные Штаты нанесли удар по судну в рамках операции против наркотеррористов в международных водах Тихого океана - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© U.S. Southern Command/X
Соединенные Штаты нанесли удар по судну в рамках операции против наркотеррористов в международных водах Тихого океана
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты нанесли удар по судну в рамках операции против наркотеррористов в международных водах Тихого океана и ликвидировали четырех человек на борту, сообщило Южное командование ВС США.
"Семнадцатого декабря, по указанию военного министра США Пита Хегсета, совместная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому организацией, признанной террористической, в международных водах", - заявило командование в соцсети X.
По информации командования, разведанные подтвердили, что судно следовало по известному маршруту наркоторговли в восточной части Тихого океана и было вовлечено в операции по незаконному обороту наркотиков.
"Всего было убито четыре наркотеррориста. Потерь среди военнослужащих США не было", - добавило командование.
