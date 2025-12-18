Рейтинг@Mail.ru
Большинство продюсеров из США не против работать с Россией - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/ssha-2062808099.html
Большинство продюсеров из США не против работать с Россией
Большинство продюсеров из США не против работать с Россией - РИА Новости, 18.12.2025
Большинство продюсеров из США не против работать с Россией
Большинство американских продюсеров не против работать с Россией и организовывать туры западных исполнителей в страну, настроены "очень позитивно и... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T04:30:00+03:00
2025-12-18T04:30:00+03:00
россия
краснодар
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20250514/evropa-2016895610.html
https://ria.ru/20251205/katyshev-2060092214.html
россия
краснодар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодар, москва
Россия, Краснодар, Москва
Большинство продюсеров из США не против работать с Россией

РИА Новости: большинство продюсеров из США не против работать с Россией

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большинство американских продюсеров не против работать с Россией и организовывать туры западных исполнителей в страну, настроены "очень позитивно и оптимистично", рассказала РИА Новости основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.
Ранее на этой неделе агентство сообщило, что займется организацией концертов пятикратного номинанта на Grammy, американского R&B и поп-артиста Flo Rida. Выступления пройдут 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене" в Москве, а также 11 марта в Краснодаре и 14 марта в Новосибирске.
Бурановские бабушки - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Европа вспомнила "Бурановских бабушек", заявила продюсер фолк-группы
14 мая, 14:57
"Настроения на сотрудничество у всех разные, в большинстве своем никто не против с нами работать, но всегда есть "но" и различные нюансы. Мы много общаемся и могу точно сказать, что с актами русофобии не сталкивались. В целом все настроены очень позитивно и оптимистично", - рассказала Субчева.
Говоря о планах на дальнейшую организацию туров иностранных исполнителей в Россию, основатель агентства выразила надежду "в скором времени всех порадовать".
"Конечно, ожидаем, строим планы и очень надеемся в скором будущем всех порадовать! Надежда есть всегда, а сегодня ещё к ней прибавилась и возможность! Потому, как говорят наши заграничные коллеги, - fingers crossed (скрестим пальцы - ред.)", - добавила она.
Продюсер Сергей Катышев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Зритель – не зверь". Продюсер Сергей Катышев об "Авиаторе", любви и крови
5 декабря, 16:07
 
РоссияКраснодарМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала