Большинство продюсеров из США не против работать с Россией

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большинство американских продюсеров не против работать с Россией и организовывать туры западных исполнителей в страну, настроены "очень позитивно и оптимистично", рассказала РИА Новости основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.

Ранее на этой неделе агентство сообщило, что займется организацией концертов пятикратного номинанта на Grammy, американского R&B и поп-артиста Flo Rida. Выступления пройдут 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене" в Москве , а также 11 марта в Краснодаре и 14 марта в Новосибирске

"Настроения на сотрудничество у всех разные, в большинстве своем никто не против с нами работать, но всегда есть "но" и различные нюансы. Мы много общаемся и могу точно сказать, что с актами русофобии не сталкивались. В целом все настроены очень позитивно и оптимистично", - рассказала Субчева.

Говоря о планах на дальнейшую организацию туров иностранных исполнителей в Россию , основатель агентства выразила надежду "в скором времени всех порадовать".