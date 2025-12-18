https://ria.ru/20251218/ssha-2062808099.html
Большинство продюсеров из США не против работать с Россией
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большинство американских продюсеров не против работать с Россией и организовывать туры западных исполнителей в страну, настроены "очень позитивно и оптимистично", рассказала РИА Новости основатель и генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева.
Ранее на этой неделе агентство сообщило, что займется организацией концертов пятикратного номинанта на Grammy, американского R&B и поп-артиста Flo Rida. Выступления пройдут 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене" в Москве
, а также 11 марта в Краснодаре
и 14 марта в Новосибирске
.
"Настроения на сотрудничество у всех разные, в большинстве своем никто не против с нами работать, но всегда есть "но" и различные нюансы. Мы много общаемся и могу точно сказать, что с актами русофобии не сталкивались. В целом все настроены очень позитивно и оптимистично", - рассказала Субчева.
Говоря о планах на дальнейшую организацию туров иностранных исполнителей в Россию
, основатель агентства выразила надежду "в скором времени всех порадовать".
"Конечно, ожидаем, строим планы и очень надеемся в скором будущем всех порадовать! Надежда есть всегда, а сегодня ещё к ней прибавилась и возможность! Потому, как говорят наши заграничные коллеги, - fingers crossed (скрестим пальцы - ред.)", - добавила она.