В конгрессе приняли законопроект о здравоохранении без субсидий Obamacare

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Палата представителей США одобрила законопроект Республиканской партии о здравоохранении, который не продлевает расширенные страховые субсидии в рамках программы здравоохранения Obamacare, которые послужили причиной шатдауна в стране, следует из трансляции заседания нижней палаты конгресса.

Согласно трансляции, 216 законодателей проголосовали за, в то время как 211 проголосовали против. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.

Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.