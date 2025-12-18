https://ria.ru/20251218/ssha-2062804422.html
В конгрессе приняли законопроект о здравоохранении без субсидий Obamacare
В конгрессе приняли законопроект о здравоохранении без субсидий Obamacare - РИА Новости, 18.12.2025
В конгрессе приняли законопроект о здравоохранении без субсидий Obamacare
Палата представителей США одобрила законопроект Республиканской партии о здравоохранении, который не продлевает расширенные страховые субсидии в рамках... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T03:26:00+03:00
2025-12-18T03:26:00+03:00
2025-12-18T03:26:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4f7217bf607606834674b0516601632.jpg
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062804065.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060500193_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f40abb2c6a7105f4f0f5814a9a5ec4cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
В конгрессе приняли законопроект о здравоохранении без субсидий Obamacare
Палата представителей приняла проект о здравоохранении без субсидий Obamacare
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Палата представителей США одобрила законопроект Республиканской партии о здравоохранении, который не продлевает расширенные страховые субсидии в рамках программы здравоохранения Obamacare, которые послужили причиной шатдауна в стране, следует из трансляции заседания нижней палаты конгресса.
Согласно трансляции, 216 законодателей проголосовали за, в то время как 211 проголосовали против. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в сенат.
Самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства США
продолжался 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года, но к этому сроку угроза шатдауна может возникнуть вновь.
Причиной для шатдауна стало требование демократов включить в законопроект о финансировании работы правительства продление расширенных субсидий Obamacare, срок действия которых истекает в конце 2025 года. Республиканцы выступили против увязывания продления субсидий с пакетом по финансированию правительства, утверждая, что вопрос о продлении должен рассматриваться в рамках отдельного законодательства о здравоохранении.