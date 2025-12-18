СМИ: США расширят практику лишения гражданства натурализованных иностранцев

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует усилить меры по лишению гражданства американцев иностранного происхождения, которые получили его путем натурализации, сообщила газета New York Times со ссылкой на внутренние указания службы гражданства и иммиграции США (USCIS).
По информации издания, указания, разосланные во вторник в региональные офисы USCIS, требуют, чтобы они передавали в управление по иммиграционным судебным делам от 100 до 200 дел о лишении гражданства в месяц в 2026 финансовом году.
По словам представителя службы, в первую очередь речь идет о тех, кто получил гражданство США незаконным путем.
Как отмечает газета, по данным минюста США, с 2017 года по настоящее время было подано чуть более 120 таких дел.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.