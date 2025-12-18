Рейтинг@Mail.ru
СМИ: нефтяные фирмы США не хотят возвращаться в Венесуэлу
18.12.2025
СМИ: нефтяные фирмы США не хотят возвращаться в Венесуэлу
СМИ: нефтяные фирмы США не хотят возвращаться в Венесуэлу

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Американские нефтяные компании пока не рассматривают возможность возвращения в Венесуэлу, несмотря на запросы администрации президента США Дональда Трампа, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
"Было положено начало контактам с отраслью по вопросу возможного возвращения в Венесуэлу. Но, откровенно говоря, со стороны нефтяной отрасли интерес невелик, в связи с более низкими ценами на нефть и наличием более привлекательных месторождений в других регионах мира", - цитирует Politico одного из людей, знакомых с ситуацией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США права на нефть
00:24
По информации издания, одним из сторонников усилий властей США является бывший руководитель венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA Эван Ромеро, который сейчас работает консультантом в Хьюстоне, штат Техас. Как заявил один из источников, Ромеро был "связующим звеном в обсуждениях санкций" против Венесуэлы, организованных госдепом США.
По словам двух источников, контакты с представителями нефтяной отрасли были начаты лишь недавно.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мадуро обсудил с генсеком ООН угрозы США в адрес Венесуэлы
Вчера, 23:14
 
Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Густаво Петро, Politico, PDVSA, NBC
 
 
