Импорт российского СПГ в Бельгию вырос из-за санкций ЕС, пишут СМИ

"По оценке минэкономики Бельгии, в прошлом году 18,3% всего импортируемого Бельгией газа приходилось на Россию. После вычета объемов транзита в соседние страны бельгийские домохозяйства и предприятия все же потребили 8,7% газа российского происхождения от общего фактического потребления", - заключается в материале.

Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.