БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Импорт российского СПГ в Бельгию вырос более чем на две трети в связи с 14-м пакетом санкций ЕС, который с 27 марта 2025 года запрещает европейским портам осуществлять транзит российского СПГ в пункты назначения за пределами Евросоюза, сообщает экономическое издание Echo со ссылкой на данные министерства экономики Бельгии.
Там поясняется, что до запрета европейским портам осуществлять транзит российского СПГ в пункты назначения за пределами Евросоюза, значительная часть этих партий перегружалась в импортном терминале Fluxys в Зебрюгге - с крупных ледокольных танкеров-метановозов на более быстрые суда, направлявшиеся в страны Дальнего Востока. Однако после того как ЕС запретил такой транзит, Россия стала продавать свой газ бельгийским и другим европейским покупателям.
"В течение семи месяцев после вступления в силу запрета на транзит российская газовая компания "Новатэк" (через свою дочернюю структуру Yamal LNG) поставила в Бельгию не менее 35,2 тераватт-часа сжиженного газа. Поскольку теперь этот газ больше не может направляться в Азию, Россия закачивает его в европейскую газовую сеть. Для сравнения: в предыдущие три года в период с апреля по октябрь в бельгийскую сеть поступало около 20 тераватт-часов российского СПГ. Таким образом, чистый объем импорта вырос более чем на две трети", - уточняется в статье.
Официальный представитель минэкономики Бельгии Лиен Мёрисс подтвердила изданию, что импорт российского СПГ в Бельгию действительно увеличился с 27 марта 2025 года, однако часть этих объемов была реэкспортирована в соседние страны, в том числе конечным потребителям в Нидерландах, Германии, а также далее - в страны Восточной Европы.
"По оценке минэкономики Бельгии, в прошлом году 18,3% всего импортируемого Бельгией газа приходилось на Россию. После вычета объемов транзита в соседние страны бельгийские домохозяйства и предприятия все же потребили 8,7% газа российского происхождения от общего фактического потребления", - заключается в материале.
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с 1 января 2027 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с 1 ноября 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
