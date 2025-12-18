Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 18 декабря: Генштаб оценил потери ВСУ за этот год
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 18.12.2025
Спецоперация, 18 декабря: Генштаб оценил потери ВСУ за этот год
ВСУ с начала 2025 года потеряли более 225 тысяч человек в зоне ответственности группировки войск "Центр", это составляет почти половину всех потерь Киева за...
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2063051661.html
https://ria.ru/20251218/territorii-2062966336.html
https://ria.ru/20251218/napadenie-2062921241.html
https://ria.ru/20251218/ursula-2062898168.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Спецоперация, 18 декабря: Генштаб оценил потери ВСУ за этот год

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 Пион в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. ВСУ с начала 2025 года потеряли более 225 тысяч человек в зоне ответственности группировки войск "Центр", это составляет почти половину всех потерь Киева за этот период, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
По его словам, там же ВСУ лишились 242 танков, более 2,2 тысячи боевых бронированных машин, 46 РСЗО и около 3,6 тысячи орудий и минометов. Также "Центр" в 2025 году освободил 81 населенный пункт, в том числе крупные города Дзержинск и Красноармейск.
Группировка "Восток" взяла под контроль около 2 тысяч квадратных километров и 89 населенных пунктов на запорожском направлении, добавил Герасимов. Сейчас группировка ведет бои за овладение крупным населенным пунктом Запорожской области – городом Гуляйполе.
Группировка "Днепр" освободила семь населенных пунктов, вышла к Орехову в Запорожской области, полностью обеспечивает безопасность ЗАЭС, заявил начальник Генштаба ВС РФ.
Российская армия, по его словам, ведет уличные бои в Краном Лимане в ДНР, освободила более половины Константиновки и около половины Димитрова.
Герасимов уточнил, что украинское командование в попытках стабилизировать ситуацию в Донбассе перебросило с мая 112 батальонов из стратегического резерва и с других направлений.
Объем иностранного финансирования Украины, по его словам, превысил 550 миллиардов долларов за четыре года, из них более 220 миллиардов ушли на военные расходы. На европейских полигонах прошли переподготовку свыше 224 тысяч украинских военнослужащих.
Тем не менее, на Украине количество ежемесячно мобилизуемых снизилось с начала года с 28 до 14 тысяч. Дезертирство там, по его словам, приобретает массовый характер, в самоволку ежемесячно уходит до 30 тысяч человек. На данную категорию военнослужащих ВСУ открыто производство более 160 тысяч уголовных дел.
Кризис на Украине протекает в виде прокси-войны западных стран против России, это ключевой фактор формирования военно-политической обстановки, заявил Герасимов. Коллективный Запад, по его словам, остается основным источником военных угроз РФ, так как не отказался от цели нанесли России стратегическое поражение. Начальник Генштаба ВС РФ обратил внимание, что ряд чиновников ЕС озвучивают идею о затягивании боевых действий, чтобы истощить РФ и перестроить НАТО для неизбежного прямого противостояния с Россией.

Попытки прорыва пресечены

Российская группировка войск "Центр" продолжала уничтожение подразделений ВСУ, окруженных в Восточном и Западном микрорайонах Димитрова в ДНР, проводила зачистку от разрозненных групп ВСУ Родинского и Светлого, а также пресекла попытки прорыва украинских штурмовых групп по лесополосам со стороны Шевченко на северные окраины промзоны Красноармейска, говорится в опубликованной в четверг сводке Минобороны РФ.
Также российские группировки в течение прошедших суток нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 1405 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился 16 боевых бронированных машин, девяти артиллерийских орудий, шести станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции RADA израильского производства и 10 складов боеприпасов и материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных беспилотников дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 216 беспилотников самолетного типа.

Украинцы устали

Пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало в четверг заявление, в котором говорится, что, под данным СВР, на Западе отмечают резкое усиление усталости населения Украины от затяжного военного конфликта.
Многие жители Украины на фоне того, что столкнулись с гибелью или ранениями родственников и друзей, начинают осознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи. В такой ситуации более половины украинцев готовы признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня.
Кроме того, диппредставительства западных стран в Киеве фиксируют нарастание негативных последствий для Украины дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. По оценке западного дипкорпуса, как утверждают в СВР, коррупционный скандал привел к резкому падению морального духа бойцов ВСУ.
Помимо этого, в СВР отметили, что все большее число недавно мобилизованных военных Украины покидают позиции, не желая умирать ради денег Зеленского. Из-за небывалого большого числа дезертиров Киев закрыл публикацию статистики по новым уголовным делам в их отношении.
Оркестровка выборов на Украине

Заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести на Украине выборы ставит вопрос о том, как Запад будет их оркестрировать, если они все-таки пройдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Исход конфликта на Украине будет иметь глобальные последствия и определит, состоится ли переход от однополярного мира к многополярному, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщил портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и осведомленный источник.
Непростая задача

Анкара считает, что достижение договоренности по урегулированию украинского конфликта близко, заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В то же время, он отметил, что у РФ есть "естественные" поводы для обеспокоенности, а украинская сторона требует гарантий безопасности. Выработку плана, который отвечал бы этим требованиям, он назвал очень непростой задачей.
Канада может отправить на Украину до 600 военных в случае прекращения огня, заявила глава генштаба ВС Канады Дженни Кариньян.
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий возмутился тем, что канцелярия президента Польши не пригласила представителя правительства в состав делегации, сопровождающей президента Кароля Навроцкого на встречу с Владимиром Зеленским. Он назвал это нарушением конституции.
Осталось только принуждение

Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию "Главком" признала, что в ВСУ мобилизуют не совсем здоровых людей из-за нехватки личного состава и снижения требований к состоянию здоровья. Кроме того, по ее словам, из вариантов привлечения военнообязанных в ВСУ осталось только принуждение.
Помимо этого, граждане Украины нередко делают выбор в пользу тюремного заключения за самовольное оставление части, лишь бы не погибнуть на фронте, рассказала Решетилова.
Портал Aхios со ссылкой на чиновника Белого дома и источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что прибытие делегации от Украины во главе с руководителем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в Майами для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером ожидается на этой неделе.
