ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 18.12.2025
ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском
ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском
Замкомандира роты 58-й бригады ВСУ, а также операторы украинских дронов уничтожены под Волчанском (Харьковская область), сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
волчанск
харьковская область
ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском

РИА Новости: замкомандира роты и операторы дронов ВСУ уничтожены под Волчанском

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Замкомандира роты 58-й бригады ВСУ, а также операторы украинских дронов уничтожены под Волчанском (Харьковская область), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Под Волчанском ударом дрона уничтожен автомобиль 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БПЛА бригады и несколько операторов FPV-дронов противника", - сказал собеседник агентства.
ВС России уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ в Сумской области
