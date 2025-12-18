https://ria.ru/20251218/spetsoperatsiya-2062815663.html
ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском
ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском
Замкомандира роты 58-й бригады ВСУ, а также операторы украинских дронов уничтожены под Волчанском (Харьковская область), сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
волчанск
харьковская область
ВС России уничтожили замкомандира роты ВСУ под Волчанском
РИА Новости: замкомандира роты и операторы дронов ВСУ уничтожены под Волчанском