ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.12.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, рассказали в МО РФ.
ЛУГАНСК, 18 дек – РИА Новости. Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, рассказали в МО РФ.
"Подразделения артиллерии Тульского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки войск "Север" успешно выполняют задачи по огневому поражению противника в приграничных районах Сумской области. Их действия направлены на создание надежной полосы безопасности у государственной границы Российской Федерации", - сообщили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что воздушная разведка обнаружила укреплённый оборонительный опорный пункт ВСУ с техникой и пехотой.
"Для его ликвидации был задействован расчёт 152-мм буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б". Артиллеристы с закрытой огневой позиции нанесли точный удар по скоплению живой силы противника. В результате огневого поражения украинская сторона понесла значительные потери, а её оборонительные планы были сорваны" - сообщили в МО РФ.
