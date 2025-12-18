https://ria.ru/20251218/spetsoperatsiya-2062809875.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 18.12.2025
