ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Получив команду, расчёт оперативно выдвинулся на заранее подготовленную и замаскированную позицию, развернул орудие и произвёл прицельный огонь. В результате прямого попадания уничтожены пункт управления и до десяти военнослужащих противника. Поражение целей подтверждено кадрами объективного контроля. После выполнения огневой задачи расчёт произвёл маскировку орудия и убыл в укрытие.