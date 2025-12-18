Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/spetsoperatsiya-2062809615.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Расчет орудия Д-30 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T05:01:00+03:00
2025-12-18T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
днепр (река)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039619583_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_2d9c876944a0438ece1c700a53652398.jpg
https://ria.ru/20251218/vsu-2062801806.html
https://ria.ru/20251218/spetsoperatsiya-2062790835.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039619583_644:0:3375:2048_1920x0_80_0_0_fc1575ef63c61e4e3898285eef748a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , россия, днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

Расчет Д-30 "Днепра" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 18 дек - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 49-й армии группировки войск "Днепр" успешно поразил пункт управления БПЛА и место временной дислокации личного состава Вооружённых сил Украины на правом берегу в Херсонской области. Цели были своевременно обнаружены средствами воздушной разведки группировки", - сообщили в оборонном ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Остатки ВСУ под Северском деморализованы и окружены, рассказал разведчик
02:38
Получив команду, расчёт оперативно выдвинулся на заранее подготовленную и замаскированную позицию, развернул орудие и произвёл прицельный огонь. В результате прямого попадания уничтожены пункт управления и до десяти военнослужащих противника. Поражение целей подтверждено кадрами объективного контроля. После выполнения огневой задачи расчёт произвёл маскировку орудия и убыл в укрытие.
Артиллерийские расчёты 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по огневому поражению объектов противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать проход
00:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияДнепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала