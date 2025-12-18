МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский расчет FPV-дронов уничтожил украинскую диверсионную группу, которая пыталась заминировать проход российских подразделений в районе одного из освобождённых населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ.

Диверсионную группу противника обнаружил младший сержант Искандер Низамиев, когда вёл разведку с помощью беспилотника.

Диверсионная группа на окраине одного из освобождённых от украинских боевиков населённых пунктов пыталась заминировать участок дороги, по которому должно было пройти российское подразделение.

"Немедленно доложив о выявленной цели командиру подразделения, Искандер получил приказ на её уничтожение и приступил к выполнению задачи", - говорится в сообщении.

После этого Назимов месте с расчетом организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника.