00:43 18.12.2025
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать проход
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский расчет FPV-дронов уничтожил украинскую диверсионную группу, которая пыталась заминировать проход российских подразделений в районе одного из освобождённых населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ.
Диверсионную группу противника обнаружил младший сержант Искандер Низамиев, когда вёл разведку с помощью беспилотника.
Боец ВС России доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ
00:40
Диверсионная группа на окраине одного из освобождённых от украинских боевиков населённых пунктов пыталась заминировать участок дороги, по которому должно было пройти российское подразделение.
"Немедленно доложив о выявленной цели командиру подразделения, Искандер получил приказ на её уничтожение и приступил к выполнению задачи", - говорится в сообщении.
После этого Назимов месте с расчетом организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника.
"Благодаря точным и скоординированным действиям младшего сержанта Искандера Низамиева и его товарищей, диверсионная группа была уничтожена, попытка минирования сорвана, а маршрут дальнейшего продвижения российского подразделения полностью очищен от угрозы", - добавили в МО РФ.
Молодой боец "Днепра" в одиночку взял опорный пункт ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
