ВС России уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать проход
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать проход - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать проход
Российский расчет FPV-дронов уничтожил украинскую диверсионную группу, которая пыталась заминировать проход российских подразделений в районе одного из... РИА Новости, 18.12.2025
ВС России уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать проход
Расчет дронов уничтожил украинских диверсантов, пытавшихся заминировать проход
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский расчет FPV-дронов уничтожил украинскую диверсионную группу, которая пыталась заминировать проход российских подразделений в районе одного из освобождённых населённых пунктов, сообщили в Минобороны РФ.
Диверсионную группу противника обнаружил младший сержант Искандер Низамиев, когда вёл разведку с помощью беспилотника.
Диверсионная группа на окраине одного из освобождённых от украинских боевиков населённых пунктов пыталась заминировать участок дороги, по которому должно было пройти российское подразделение.
"Немедленно доложив о выявленной цели командиру подразделения, Искандер получил приказ на её уничтожение и приступил к выполнению задачи", - говорится в сообщении.
После этого Назимов месте с расчетом организовал и осуществил точечный удар FPV-дронами по диверсионной группе противника.
"Благодаря точным и скоординированным действиям младшего сержанта Искандера Низамиева и его товарищей, диверсионная группа была уничтожена, попытка минирования сорвана, а маршрут дальнейшего продвижения российского подразделения полностью очищен от угрозы", - добавили в МО РФ
