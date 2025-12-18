https://ria.ru/20251218/spetsoperatsiya-2062790463.html
Боец ВС России доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ
Боец ВС России доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ - РИА Новости, 18.12.2025
Боец ВС России доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ
Гвардии ефрейтор российских Вооружённых Сил Вазир Мустафин увел грузовик с артиллерийскими боеприпасами из-под обстрела ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T00:40:00+03:00
2025-12-18T00:40:00+03:00
2025-12-18T00:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17d1026f0879605121caacc2e0f95f8c.jpg
https://ria.ru/20251215/desantnik-2062040106.html
https://ria.ru/20251215/spetsoperatsiya-2062029418.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207305d3c7f16b747718236bdf7f0eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ
Ефрейтор Мустафин доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Гвардии ефрейтор российских Вооружённых Сил Вазир Мустафин увел грузовик с артиллерийскими боеприпасами из-под обстрела ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Водитель-гранатометчик Мустафин на грузовике "Урал" доставляет боеприпасы реактивному артиллерийскому дивизиону. В ходе одного из выездов его автомобиль подвергся артиллерийскому обстрелу противника.
"Несмотря на угрозу, Вазир, проявив хладнокровие и мастерство вождения, с учётом особенностей местности, вывел транспортное средство из зоны обстрела и осуществил своевременную доставку боеприпасов к месту назначения без каких-либо потерь", - говорится в сообщении.
Благодаря решительным и профессиональным действиям Мустафина была сохранена военная техника с ценным грузом. Это позволило огневым расчётам своевременно нанести удары по заданным целям, подчеркнули в МО РФ
.