Боец ВС России доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 18.12.2025
Боец ВС России доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ
Гвардии ефрейтор российских Вооружённых Сил Вазир Мустафин увел грузовик с артиллерийскими боеприпасами из-под обстрела ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ

Ефрейтор Мустафин доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Гвардии ефрейтор российских Вооружённых Сил Вазир Мустафин увел грузовик с артиллерийскими боеприпасами из-под обстрела ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Водитель-гранатометчик Мустафин на грузовике "Урал" доставляет боеприпасы реактивному артиллерийскому дивизиону. В ходе одного из выездов его автомобиль подвергся артиллерийскому обстрелу противника.
"Несмотря на угрозу, Вазир, проявив хладнокровие и мастерство вождения, с учётом особенностей местности, вывел транспортное средство из зоны обстрела и осуществил своевременную доставку боеприпасов к месту назначения без каких-либо потерь", - говорится в сообщении.
Благодаря решительным и профессиональным действиям Мустафина была сохранена военная техника с ценным грузом. Это позволило огневым расчётам своевременно нанести удары по заданным целям, подчеркнули в МО РФ.
