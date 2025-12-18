Боец ВС России доставил боеприпасы под обстрелом ВСУ

Водитель-гранатометчик Мустафин на грузовике "Урал" доставляет боеприпасы реактивному артиллерийскому дивизиону. В ходе одного из выездов его автомобиль подвергся артиллерийскому обстрелу противника.

"Несмотря на угрозу, Вазир, проявив хладнокровие и мастерство вождения, с учётом особенностей местности, вывел транспортное средство из зоны обстрела и осуществил своевременную доставку боеприпасов к месту назначения без каких-либо потерь", - говорится в сообщении.