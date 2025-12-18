НСТ поддержал закон о квотах для такси

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ассоциация "Национальный совет такси" (НСТ) поддерживает принятый Госдумой в третьем чтении закон о введении 25% региональной квоты для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям локализации, это позволит обеспечить устойчивость отрасли и доступность услуги сообщили РИА Новости в ассоциации.

Принятым законом вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. Предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые находятся в региональном реестре такси до 1 января 2033 года, соответствующие требованиям локализации, не будет распространяться на таксистов-частников. Добавляется, что уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты.

"Национальный совет такси" поддерживает комплекс поправок, принятый сегодня в Госдуме . Они важны с точки зрения адаптации отрасли к изменениям в следующем году, в том числе вступления в силу закона о локализации... Он сохраняет относительно свободный доступ самозанятых в такси, обеспечивая им возможность легально работать и платить налоги, а также поддерживает устойчивость отрасли и доступность услуги", - прокомментировала исполнительный директор ассоциации Наталия Лозинская.

Она отметила, что изменения крайне важны для сохранения самозанятых водителей в отрасли в условиях, когда подработка в такси приносит им около 45 тысяч рублей в месяц. "Они не смогут одномоментно приобрести соответствующий требованиям локализации новый автомобиль стоимостью около двух миллионов рублей, а значит потеряют возможность дополнительного заработка", - уточнила Лозинская.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.

Минпромторг России в начале октября текущего года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 мод елей Lada, УАЗ Sollers , Evolute, Voyah и "Москвич". Как отмечали в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.