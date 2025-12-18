Жителя Смоленска осудили за попытку диверсии на железной дороге

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Житель Смоленска осужден на 15 лет лишения свободы за попытку совершить диверсию на железной дороге в Смоленской области по заказу спецслужб Украины и госизмену, сообщает УФСБ по региону.
Отмечается, что 29-летний житель Смоленска в 2024 году по собственной инициативе связался с представителем организации, признанной на территории России террористической, подконтрольной спецслужбам Украины. Он выразил готовность сотрудничать. В качестве поручения ему поступило задание забрать из схрона механическое устройство, способное обеспечить сход состава с рельс.
"Согласившись, смолянин предпринял попытку установки данного приспособления на железнодорожном полотне главного хода Московской железной дороги в целях создания условий для крушения поезда. Необходимо отметить, что указанное направление активно используется для грузо- и пассажирских перевозок, в том числе международных... Он был задержан в момент попытки совершения преступления", - говорится в сообщении.
В беседе с сотрудниками УФСБ мужчина полностью признал свои намерения, отмечают в ведомстве. Он сообщил, что пытался совершить преступление из идеологических соображений, поскольку придерживается оппозиционных взглядов и является противником специальной военной операции. За организацию диверсии украинская сторона обещала обеспечить ему выезд из России за рубеж.
Жителя Смоленска судили за покушение на диверсию, участие в деятельности террористической организации и госизмену.
"2-й Западный окружной военный суд признал злоумышленника виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 15 годам лишения свободы, из которых 2 года - с отбыванием наказания в тюрьме, 13 лет – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей", - информирует УФСБ.
