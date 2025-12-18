Рейтинг@Mail.ru
Жителя Смоленска осудили за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 18.12.2025
12:25 18.12.2025
Жителя Смоленска осудили за попытку диверсии на железной дороге
Жителя Смоленска осудили за попытку диверсии на железной дороге - РИА Новости, 18.12.2025
Жителя Смоленска осудили за попытку диверсии на железной дороге
Житель Смоленска осужден на 15 лет лишения свободы за попытку совершить диверсию на железной дороге в Смоленской области по заказу спецслужб Украины и... РИА Новости, 18.12.2025
происшествия
смоленск
украина
россия
московская железная дорога
смоленск
украина
россия
происшествия, смоленск, украина, россия, московская железная дорога
Происшествия, Смоленск, Украина, Россия, Московская железная дорога
Жителя Смоленска осудили за попытку диверсии на железной дороге

Жителя Смоленской области осудили на 15 лет за попытку диверсии и госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Житель Смоленска осужден на 15 лет лишения свободы за попытку совершить диверсию на железной дороге в Смоленской области по заказу спецслужб Украины и госизмену, сообщает УФСБ по региону.
Отмечается, что 29-летний житель Смоленска в 2024 году по собственной инициативе связался с представителем организации, признанной на территории России террористической, подконтрольной спецслужбам Украины. Он выразил готовность сотрудничать. В качестве поручения ему поступило задание забрать из схрона механическое устройство, способное обеспечить сход состава с рельс.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября, 04:54
"Согласившись, смолянин предпринял попытку установки данного приспособления на железнодорожном полотне главного хода Московской железной дороги в целях создания условий для крушения поезда. Необходимо отметить, что указанное направление активно используется для грузо- и пассажирских перевозок, в том числе международных... Он был задержан в момент попытки совершения преступления", - говорится в сообщении.
В беседе с сотрудниками УФСБ мужчина полностью признал свои намерения, отмечают в ведомстве. Он сообщил, что пытался совершить преступление из идеологических соображений, поскольку придерживается оппозиционных взглядов и является противником специальной военной операции. За организацию диверсии украинская сторона обещала обеспечить ему выезд из России за рубеж.
Жителя Смоленска судили за покушение на диверсию, участие в деятельности террористической организации и госизмену.
"2-й Западный окружной военный суд признал злоумышленника виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 15 годам лишения свободы, из которых 2 года - с отбыванием наказания в тюрьме, 13 лет – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 000 рублей", - информирует УФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября, 08:44
 
ПроисшествияСмоленскУкраинаРоссияМосковская железная дорога
 
 
