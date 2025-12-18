https://ria.ru/20251218/smi-2062964370.html
В бельгийской тюрьме захватили заложников
В бельгийской тюрьме захватили заложников
В бельгийской тюрьме Мерксплас в провинции Антверпен захвачены заложники, сообщает агентство Belga со ссылкой на тюремной администрации. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
бельгия
антверпен
