16:19 18.12.2025 (обновлено: 16:26 18.12.2025)
В бельгийской тюрьме захватили заложников
В бельгийской тюрьме захватили заложников
в мире
бельгия
антверпен
бельгия
антверпен
в мире, бельгия, антверпен
В мире, Бельгия, Антверпен
В бельгийской тюрьме захватили заложников

В бельгийской тюрьме Мерксплас захватили заложников

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости. В бельгийской тюрьме Мерксплас в провинции Антверпен захвачены заложники, сообщает агентство Belga со ссылкой на тюремной администрации.
"В тюрьме Мерксплас в провинции Антверпен между заключёнными происходит захват заложников, сообщила пенитенциарная администрация. Инцидент происходит в закрытой камере между двумя сокамерниками. На месте находится полиция", - сказано в материале.
Генеральный директор бельгийской пенитенциарной администрации Матильда Стенберген 16 декабря заявила, что существует риск краха пенитенциарной системы Бельгии из-за переполненности тюрем.
В миреБельгияАнтверпен
 
 
