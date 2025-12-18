Зарубежные СМИ назвали российскую армию одной из лучших в мире

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Армия России является одной из лучших в мире в плане подготовки к войне в эпоху искусственного интеллекта, пишет один самых популярных во Франции журнал L'Express.

"По оценкам опрошенных экспертов, специализирующихся на военном применении искусственного интеллекта, российские войска, несомненно, одни из лучших в плане подготовки к войне в эпоху искусственного интеллекта", - говорится в опубликованной статье издания под названием "Докуда может дойти Россия Путина в развитии военного ИИ".

В ней отмечается, что Россия продолжает стратегию интеграции ИИ в свои системы вооружения, даже несмотря на введенные санкции. Усилия Минобороны по объединению разработок частных компаний в сфере ИИ, военных исследований, а также обратной связи военнослужащих на местах приносят свои плоды.

"Это подтверждают недавние успехи элитного подразделения беспилотников "Рубикон", связанные, безусловно, с инструментами искусственного интеллекта, используемыми для анализа данных, собранных в полевых условиях. Ярким примером является их способность с возрастающей точностью поражать украинские войска", - говорится в публикации журнала L'Express.

Накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил на коллегии ведомства о том, что отряды "Рубикон" уничтожили более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией. Центр "Рубикон" получил международное признание, его боевой опыт нашел отражение в публикациях крупнейших международных изданий, в том числе американских и британских. А киевский режим объявил "Рубикон" угрозой национальной безопасности.