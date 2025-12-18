Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
16:00 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/smi-2062955533.html
Зарубежные СМИ назвали российскую армию одной из лучших в мире
Зарубежные СМИ назвали российскую армию одной из лучших в мире
Армия России является одной из лучших в мире в плане подготовки к войне в эпоху искусственного интеллекта, пишет один самых популярных во Франции журнал... РИА Новости, 18.12.2025
Технологии, Россия, Франция, Андрей Белоусов
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Армия России является одной из лучших в мире в плане подготовки к войне в эпоху искусственного интеллекта, пишет один самых популярных во Франции журнал L'Express.
"По оценкам опрошенных экспертов, специализирующихся на военном применении искусственного интеллекта, российские войска, несомненно, одни из лучших в плане подготовки к войне в эпоху искусственного интеллекта", - говорится в опубликованной статье издания под названием "Докуда может дойти Россия Путина в развитии военного ИИ".
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
Вчера, 08:00
В ней отмечается, что Россия продолжает стратегию интеграции ИИ в свои системы вооружения, даже несмотря на введенные санкции. Усилия Минобороны по объединению разработок частных компаний в сфере ИИ, военных исследований, а также обратной связи военнослужащих на местах приносят свои плоды.
"Это подтверждают недавние успехи элитного подразделения беспилотников "Рубикон", связанные, безусловно, с инструментами искусственного интеллекта, используемыми для анализа данных, собранных в полевых условиях. Ярким примером является их способность с возрастающей точностью поражать украинские войска", - говорится в публикации журнала L'Express.
Накануне министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил на коллегии ведомства о том, что отряды "Рубикон" уничтожили более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией. Центр "Рубикон" получил международное признание, его боевой опыт нашел отражение в публикациях крупнейших международных изданий, в том числе американских и британских. А киевский режим объявил "Рубикон" угрозой национальной безопасности.
Кроме того, отметил Белоусов, потребуется оснастить войска беспилотных систем новыми видами помехоустойчивых разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе с искусственным интеллектом, а также наземными станциями управления, ретрансляторами, автономными источниками питания и средствами связи.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
16 декабря, 05:52
 
