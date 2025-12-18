Дмитриев посетит Майами для переговоров по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает портал Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и осведомленный источник.

Ранее издание Politico сообщало, что представители России и Соединенных Штатов могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Кирилл Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом, а также с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу плана США по прекращению войны на Украине", - говорится в материале портала.

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера 2 декабря. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.