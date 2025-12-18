Рейтинг@Mail.ru
09:00 18.12.2025 (обновлено: 09:22 18.12.2025)
Дмитриев посетит Майами для переговоров по Украине, пишут СМИ
Дмитриев посетит Майами для переговоров по Украине, пишут СМИ
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и осведомленный источник.
Ранее издание Politico сообщало, что представители России и Соединенных Штатов могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Глава РФПИ заявил о важном дне для мирных переговоров по Украине
2 декабря, 10:19
"Кирилл Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом, а также с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу плана США по прекращению войны на Украине", - говорится в материале портала.
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера 2 декабря. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Глава РФПИ прокомментировал возможную заморозку активов России
13 декабря, 00:45
 
