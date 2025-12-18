Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина
13:22 18.12.2025 (обновлено: 13:26 18.12.2025)
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина

КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по региону.
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что один человек погиб при пожаре в цветочной лавке в Красноярске, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Пожар в здании Правобережного рынка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Директора рынка, где в пожаре погибла женщина, отправили под домашний арест
16 декабря, 21:14
"Во второй половине домовладения располагался неработающий цветочный торговый павильон. Предположительно, причиной возгорания явилось замыкание электропроводки", - говорится в сообщении следственного управления.
В ведомстве отметили, что погибла 78-летняя женщина, тело которой нашли в спальне. Предварительно, она скончалась от отравления угарным газом. Очаг возгорания зафиксирован около входной двери.
Следственные органы проводят проверку, назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы, уточнили в региональном главке СК РФ.
Пожар в селе Кичменгский Городок Вологодской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Названа возможная причина пожара под Вологдой, где погибли женщина и дети
16 декабря, 11:55
 
