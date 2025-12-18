Последствия пожара в цветочной лавке в Красноярске

Последствия пожара в цветочной лавке в Красноярске

СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина

КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по региону.

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что один человек погиб при пожаре в цветочной лавке в Красноярске , площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

"Во второй половине домовладения располагался неработающий цветочный торговый павильон. Предположительно, причиной возгорания явилось замыкание электропроводки", - говорится в сообщении следственного управления.

В ведомстве отметили, что погибла 78-летняя женщина, тело которой нашли в спальне. Предварительно, она скончалась от отравления угарным газом. Очаг возгорания зафиксирован около входной двери.