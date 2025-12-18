https://ria.ru/20251218/sk-2062903595.html
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина - РИА Новости, 18.12.2025
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина
Следственные органы устанавливают обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина, сообщили РИА Новости в ГСУСК РФ по региону. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:22:00+03:00
2025-12-18T13:22:00+03:00
2025-12-18T13:26:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062904262_44:0:1280:695_1920x0_80_0_0_f6d33eb9ba9f9bf4cbcb0d21c4ce1db4.jpg
https://ria.ru/20251216/direktor-2062490659.html
https://ria.ru/20251216/prichina-2062326127.html
россия
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062904262_295:0:1222:695_1920x0_80_0_0_d0582278e7646d7c8947e5dd84cde769.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина
РИА Новости: СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в Красноярске