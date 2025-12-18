https://ria.ru/20251218/simonyan-2063057878.html
Симоньян поблагодарила власти Краснодара за звание почетного гражданина
Симоньян поблагодарила власти Краснодара за звание почетного гражданина - РИА Новости, 18.12.2025
Симоньян поблагодарила власти Краснодара за звание почетного гражданина
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила благодарность за присвоение ей звания "Почетный... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T21:47:00+03:00
2025-12-18T21:47:00+03:00
2025-12-18T21:47:00+03:00
Симоньян поблагодарила власти Краснодара за звание почетного гражданина
Симоньян поблагодарила за присвоение ей звания почетного гражданина Краснодара
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила
благодарность за присвоение ей звания "Почетный гражданин города Краснодара" и назвала это величайшим достижением для себя.
В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
сообщил, что Симоньян
присвоено звание "Почетный гражданин города Краснодара".
"У меня много в жизни происходило и происходит разного такого, что можно было бы назвать достижением. Но, как это, может быть, ни покажется кому-то странным, а мне совершенно не кажется странным, то, что я теперь - почетный гражданин своего родного города, я считаю просто величайшим достижением для себя, в которое мне даже трудно поверить", - сказала Симоньян в аудиосообщении в своем Telegram-канале.
Симоньян рассказала, что очень любит свой родной город и что нигде не бывает так счастлива, как в Краснодарском крае. Она добавила, что в августе приезжала в Краснодар
.
"Я дошагала до хибары, где я родилась и прожила свое детство. И готова была просто целовать эти улицы, этот асфальт, это всё мое родное. А теперь мой город признал меня почетной гражданкой. Ну, что может быть круче? Безмерно благодарна, безмерно. Всех люблю, всем кланяюсь", - добавила Симоньян.
Главный редактор "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".