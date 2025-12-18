Рейтинг@Mail.ru
Симоньян поблагодарила власти Краснодара за звание почетного гражданина - РИА Новости, 18.12.2025
21:47 18.12.2025
Симоньян поблагодарила власти Краснодара за звание почетного гражданина
Симоньян поблагодарила власти Краснодара за звание почетного гражданина - РИА Новости, 18.12.2025
Симоньян поблагодарила власти Краснодара за звание почетного гражданина
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила благодарность за присвоение ей звания "Почетный... РИА Новости, 18.12.2025
краснодар
краснодарский край
вениамин кондратьев
маргарита симоньян
краснодар
краснодарский край
краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев, маргарита симоньян
Краснодар, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Маргарита Симоньян
Симоньян поблагодарила власти Краснодара за звание почетного гражданина

Симоньян поблагодарила за присвоение ей звания почетного гражданина Краснодара

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила благодарность за присвоение ей звания "Почетный гражданин города Краснодара" и назвала это величайшим достижением для себя.
В среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин города Краснодара".
"У меня много в жизни происходило и происходит разного такого, что можно было бы назвать достижением. Но, как это, может быть, ни покажется кому-то странным, а мне совершенно не кажется странным, то, что я теперь - почетный гражданин своего родного города, я считаю просто величайшим достижением для себя, в которое мне даже трудно поверить", - сказала Симоньян в аудиосообщении в своем Telegram-канале.
Симоньян рассказала, что очень любит свой родной город и что нигде не бывает так счастлива, как в Краснодарском крае. Она добавила, что в августе приезжала в Краснодар.
"Я дошагала до хибары, где я родилась и прожила свое детство. И готова была просто целовать эти улицы, этот асфальт, это всё мое родное. А теперь мой город признал меня почетной гражданкой. Ну, что может быть круче? Безмерно благодарна, безмерно. Всех люблю, всем кланяюсь", - добавила Симоньян.
Главный редактор "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян родилась и училась в Краснодаре и начала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".
КраснодарКраснодарский крайВениамин КондратьевМаргарита Симоньян
 
 
Заголовок открываемого материала