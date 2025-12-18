Рейтинг@Mail.ru
Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара" - РИА Новости, 18.12.2025
12:48 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/simonyan-2062892307.html
Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара"
Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара" - РИА Новости, 18.12.2025
Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара"
Главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин города Краснодара",... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:48:00+03:00
2025-12-18T12:48:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062882705_0:132:669:508_1920x0_80_0_0_17f2ed45b7f340ebede863d1fe912b04.jpg
https://ria.ru/20251206/simonyan-2060269144.html
Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара"

Симоньян за заслуги присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара"

КРАСНОДАР, 18 дек – РИА Новости. Главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян присвоено звание "Почетный гражданин города Краснодара", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Маргарите Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара". Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм - на высочайшем уровне. В Краснодаре она родилась, училась, начинала карьеру журналиста. В ее материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости, глубокое погружение в тему", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Маргарита, мы всегда рады видеть тебя дома на кубанской земле!" - добавил губернатор.
Главный редактор "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, родившаяся и учившаяся в Краснодаре, начинала журналистскую карьеру корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".
FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей года
