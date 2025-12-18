В Пушкинском рассказали о продаже дополнительных билетов на выставку Шагала

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пушкинский музей ежедневно в 12.00 мск добавляет дополнительные билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" из-за высокого спроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала , открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед до 11 января, однако билеты доступны для покупки в кассах музея с ограничением по времени.

"Каждый день в 12.00 мы добавляем дополнительные билеты на распроданные сеансы открытых дат", - рассказали в музее.

Также в пресс-службе добавили, что ежедневно появляются возвраты от посетителей - они автоматически выставляются в продажу на сайте музея.

В кассе музея рассказали РИА Новости, что в будние дни приобрести билеты можно в кассах главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина, а в выходные дни купить билеты можно только в кассах в десятом здании, к которому ведут указатели на выходе из музея.

Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х - 1922) - одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину. На выставке также представлены произведения из так называемой "витебской серии", в которой Шагал запечатлел самых близких людей и виды родного города и его окрестностей. Почувствовать атмосферу, любимую мастером, позволяет инсталляция "Комната семьи Шагал" - воссозданный интерьер с подлинными предметами мебели из дома художника в Витебске . Эти экспонаты демонстрировались в России лишь однажды. Также экспозиция включает работы, которые никогда прежде не выставлялись или десятилетиями не покидали запасники музеев.