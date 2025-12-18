Рейтинг@Mail.ru
В Пушкинском рассказали о продаже дополнительных билетов на выставку Шагала - РИА Новости, 18.12.2025
13:39 18.12.2025
В Пушкинском рассказали о продаже дополнительных билетов на выставку Шагала
В Пушкинском рассказали о продаже дополнительных билетов на выставку Шагала - РИА Новости, 18.12.2025
В Пушкинском рассказали о продаже дополнительных билетов на выставку Шагала
Пушкинский музей ежедневно в 12.00 мск добавляет дополнительные билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" из-за высокого спроса, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2025
витебск, россия, марк шагал, новый год
Витебск, Россия, Марк Шагал, Новый год
В Пушкинском рассказали о продаже дополнительных билетов на выставку Шагала

Пушкинский музей продает дополнительные билеты на выставку Шагала

Выставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинском музее
Выставка Марк Шагал. Радость земного притяжения в Пушкинском музее - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Выставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинском музее. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пушкинский музей ежедневно в 12.00 мск добавляет дополнительные билеты на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" из-за высокого спроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала, открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед до 11 января, однако билеты доступны для покупки в кассах музея с ограничением по времени.
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
16 декабря, 14:37
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
16 декабря, 14:37
"Каждый день в 12.00 мы добавляем дополнительные билеты на распроданные сеансы открытых дат", - рассказали в музее.
Также в пресс-службе добавили, что ежедневно появляются возвраты от посетителей - они автоматически выставляются в продажу на сайте музея.
В кассе музея рассказали РИА Новости, что в будние дни приобрести билеты можно в кассах главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина, а в выходные дни купить билеты можно только в кассах в десятом здании, к которому ведут указатели на выходе из музея.
Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х - 1922) - одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину. На выставке также представлены произведения из так называемой "витебской серии", в которой Шагал запечатлел самых близких людей и виды родного города и его окрестностей. Почувствовать атмосферу, любимую мастером, позволяет инсталляция "Комната семьи Шагал" - воссозданный интерьер с подлинными предметами мебели из дома художника в Витебске. Эти экспонаты демонстрировались в России лишь однажды. Также экспозиция включает работы, которые никогда прежде не выставлялись или десятилетиями не покидали запасники музеев.
Выставка будет доступна для посетителей до 15 марта 2026 года.
Пролетая над городом: тайны необычных картин и нелегкой судьбы Шагала
11 декабря, 08:00
Пролетая над городом: тайны необычных картин и нелегкой судьбы Шагала
11 декабря, 08:00
 
ВитебскРоссияМарк ШагалНовый год
 
 
