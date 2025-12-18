Большой театр открыл продажи билетов на "Щелкунчика" по спецпрограммам

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большой театр вечером в четверг открыл продажи билетов по специальным программам на балет "Щелкунчик", показы которого состоятся 26-28 декабря.
«
"Сегодня, 18 декабря, в 20.00 на bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий "Молодежный (14–22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий". "Щелкунчик" - 26–28 декабря на Исторической сцене. Один из самых "новогодних" в мире и самых успешных спектаклей Юрия Григоровича продолжает завоевывать любовь новых поколений зрителей. За десятилетия сценической жизни балета различные партии в нем примерили на себя все ведущие артисты Большого", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Также по специальным программам зрители могут приобрести билеты на другие представления: "Опера без бабочки" - 22 декабря, "Тоска", показы которой состоятся 24 и 25 декабря и "История Кая и Герды" - 27-28 декабря на Новой сцене.
Как уточняется, цена на билеты по специальным программам составляет до пяти тысяч рублей.
Ставка за билеты на "Щелкунчика" составила 425 тысяч рублей
4 декабря, 02:41