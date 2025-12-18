Большой театр впервые покажет "Щелкунчика" для незрячих зрителей

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Балет "Щелкунчик" в Большом театре России впервые будет показан с тифлокомментированием для зрителей с нарушением зрения 20 декабря, сообщили в пресс-службе театра.
"В этом году по инициативе руководства Большого театра показ балета "Щелкунчик" П. И. Чайковского пройдет также для незрячих и слабовидящих зрителей. Спектакль, который состоится 20 декабря на Исторической сцене, будет сопровождаться профессиональным тифлокомментарием, что позволит людям с нарушением зрения полностью погрузиться в особую атмосферу любимой сказки, всем знакомой с раннего детства", - говорится в сообщении.
Проект получил поддержку министерства культуры Российской Федерации, добавили в театре. Аудиодескрипцию будет проводить тифлокомментатор высшей категории Вера Февральских.
Спектакль посетят воспитанники реабилитационно-образовательных учреждений и москвичи с нарушениями зрения, проходящие реабилитацию в реабилитационных центрах департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а также участники СВО и их семьи.
Желание познакомить детей с нарушениями зрения с легендарным балетом зародилось у художественного руководителя московского Центра социальной интеграции, народной артистки России Дианы Гурцкая, добавили в пресс-службе.
В театре напомнили, что ГАБТ ранее уже организовывал показы с использованием технологии тифлокомментирования, предлагая зрителям с нарушением зрения познакомиться с такими знаменитыми операми, как "Кармен", "Травиата" и "Царская невеста", которые были показаны на Исторической сцене.