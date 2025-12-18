Детектив НАБУ, занимавшийся делом Миндича, рассказал об обысках СБУ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался делом бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался делом бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, заявил , что Служба безопасности Украины (СБУ) провела у него более 100 обысков.

"Они провели более 100 обысков по всем моим контактам. Они фактически шли по моей телефонной книжке: контакты, источники информации. Были зафиксированы случаи избиения людей, людей удерживали по несколько дней, требовали показания против меня. Это была репрессивная машина", - сказал Магамедрасулов в интервью изданию "Украинская правда".

Детектив также заявил, что преследованию подверглась и его семья.

"Причем это делалось демонстративно. За сестрами велось визуальное наблюдение, за родственниками - аудио- и видеоконтроль. Машины постоянно стояли одни и те же - не для документирования, а для давления. Были и другие истории: давление на друзей, избиения, удержание несколько дней для выбивания показаний. Это была системная работа - и в Киеве , и в Днепропетровске", - уточнил детектив.

Магамедрасулов утверждает, что дело против него было сфабрикованным, компрометирующих его материалов у СБУ нет.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.