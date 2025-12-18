Рейтинг@Mail.ru
Детектив НАБУ, занимавшийся делом Миндича, рассказал об обысках СБУ - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/sbu-2062829222.html
Детектив НАБУ, занимавшийся делом Миндича, рассказал об обысках СБУ
Детектив НАБУ, занимавшийся делом Миндича, рассказал об обысках СБУ - РИА Новости, 18.12.2025
Детектив НАБУ, занимавшийся делом Миндича, рассказал об обысках СБУ
Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался делом бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T09:24:00+03:00
2025-12-18T09:24:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
https://ria.ru/20251217/plenki-2062603281.html
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062479448.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Киев, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Детектив НАБУ, занимавшийся делом Миндича, рассказал об обысках СБУ

СБУ провела более 100 обысков у занимавшегося делом Миндича детектива НАБУ

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался делом бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела у него более 100 обысков.
Украинские СМИ в июле сообщили об обысках СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и задержании сотрудников агентств. По данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пять сотрудников НАБУ, среди которых были Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Как уточнили СМИ, последний занимался делом Миндича, в том числе осуществляя прослушку квартиры, где часто бывал Зеленский. Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
НАБУ ответило на вопрос о публикации полной версии "пленок Миндича"
Вчера, 12:50
"Они провели более 100 обысков по всем моим контактам. Они фактически шли по моей телефонной книжке: контакты, источники информации. Были зафиксированы случаи избиения людей, людей удерживали по несколько дней, требовали показания против меня. Это была репрессивная машина", - сказал Магамедрасулов в интервью изданию "Украинская правда".
Детектив также заявил, что преследованию подверглась и его семья.
"Причем это делалось демонстративно. За сестрами велось визуальное наблюдение, за родственниками - аудио- и видеоконтроль. Машины постоянно стояли одни и те же - не для документирования, а для давления. Были и другие истории: давление на друзей, избиения, удержание несколько дней для выбивания показаний. Это была системная работа - и в Киеве, и в Днепропетровске", - уточнил детектив.
Магамедрасулов утверждает, что дело против него было сфабрикованным, компрометирующих его материалов у СБУ нет.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ФБР может обвинить Зеленского в краже 10 миллиарда долларов, заявили в Раде
16 декабря, 19:49
 
В миреУкраинаРоссияКиевТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала