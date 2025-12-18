Детектив НАБУ, занимавшийся делом Миндича, рассказал об обысках СБУ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался делом бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела у него более 100 обысков.
Украинские СМИ в июле сообщили об обысках СБУ у детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и задержании сотрудников агентств. По данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пять сотрудников НАБУ, среди которых были Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Как уточнили СМИ, последний занимался делом Миндича, в том числе осуществляя прослушку квартиры, где часто бывал Зеленский. Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ.
"Они провели более 100 обысков по всем моим контактам. Они фактически шли по моей телефонной книжке: контакты, источники информации. Были зафиксированы случаи избиения людей, людей удерживали по несколько дней, требовали показания против меня. Это была репрессивная машина", - сказал Магамедрасулов в интервью изданию "Украинская правда".
Детектив также заявил, что преследованию подверглась и его семья.
"Причем это делалось демонстративно. За сестрами велось визуальное наблюдение, за родственниками - аудио- и видеоконтроль. Машины постоянно стояли одни и те же - не для документирования, а для давления. Были и другие истории: давление на друзей, избиения, удержание несколько дней для выбивания показаний. Это была системная работа - и в Киеве, и в Днепропетровске", - уточнил детектив.
Магамедрасулов утверждает, что дело против него было сфабрикованным, компрометирующих его материалов у СБУ нет.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.