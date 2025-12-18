https://ria.ru/20251218/sayt-2062839413.html
Сайт ВС перестал работать после публикации решения по делу Долиной
Сайт ВС перестал работать после публикации решения по делу Долиной - РИА Новости, 18.12.2025
Сайт ВС перестал работать после публикации решения по делу Долиной
Сайт Верховного суда РФ перестал работать после публикации полного текста определения по спору о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:05:00+03:00
2025-12-18T10:05:00+03:00
2025-12-18T10:06:00+03:00
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_0:214:3169:1996_1920x0_80_0_0_b0a93b2f16b7a58484c1d65809ffc593.jpg
https://ria.ru/20251218/dolina-2062774948.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_4a269eb8b193197c5a6681563812a2db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Сайт ВС перестал работать после публикации решения по делу Долиной
Сайт ВС не работает после выхода решения по делу Долиной из-за 2 млн посетителей
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сайт
Верховного суда РФ перестал работать после публикации полного текста определения по спору о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"За минуту было 2 миллиона обращений к сайту", - сказали в пресс-службе.
При попытке загрузить сайт появляется надпись "Извините, в данный момент ведутся технические работы".
Верховный суд России
во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.