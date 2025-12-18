https://ria.ru/20251218/sanktsii-2062918710.html
Лондон ввел санкции против "Татнефти" и "Русснефти"
Лондон ввел санкции против "Татнефти" и "Русснефти" - РИА Новости, 18.12.2025
Лондон ввел санкции против "Татнефти" и "Русснефти"
Великобритания внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть", сообщил британский минфмин. РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть", сообщил британский минфмин.
"Публичное акционерное общество "Русснефть"... ПАО "Татнефть", - говорится в документе на сайте ведомства.
Кроме того, в санкционный список были добавлены компании "ННК-Ойл" ("Независимая нефтегазовая компания") и ООО "Руснефтегаз Групп".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.