Рейтинг@Mail.ru
Лондон ввел санкции против "Татнефти" и "Русснефти" - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 18.12.2025 (обновлено: 14:29 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/sanktsii-2062918710.html
Лондон ввел санкции против "Татнефти" и "Русснефти"
Лондон ввел санкции против "Татнефти" и "Русснефти" - РИА Новости, 18.12.2025
Лондон ввел санкции против "Татнефти" и "Русснефти"
Великобритания внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть", сообщил британский минфмин. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:11:00+03:00
2025-12-18T14:29:00+03:00
лондон
татнефть
русснефть
великобритания
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155270/44/1552704441_0:142:3140:1908_1920x0_80_0_0_2242f0c385502caa96253f8fcf7f1dd8.jpg
https://ria.ru/20251218/sanktsii-2062905421.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155270/44/1552704441_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_1ea64c9629cd619a7ad987fe4bd6e244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, татнефть, русснефть, великобритания, санкции в отношении россии
Лондон, Татнефть, РуссНефть, Великобритания, Санкции в отношении России
Лондон ввел санкции против "Татнефти" и "Русснефти"

Британия внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк"Татнефть"
Татнефть - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
"Татнефть" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть", сообщил британский минфмин.
"Публичное акционерное общество "Русснефть"... ПАО "Татнефть", - говорится в документе на сайте ведомства.
Кроме того, в санкционный список были добавлены компании "ННК-Ойл" ("Независимая нефтегазовая компания") и ООО "Руснефтегаз Групп".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЕС добавил в антироссийские санкции 41 морское судно
13:29
 
ЛондонТатнефтьРуссНефтьВеликобританияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала