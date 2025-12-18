https://ria.ru/20251218/sanktsii-2062918292.html
Великобритания расширила антироссийские санкции
Великобритания расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 18.12.2025
Великобритания расширила антироссийские санкции
Великобритания ввела ограничения против 5 физических лиц и 19 организаций в рамках антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:09:00+03:00
2025-12-18T14:09:00+03:00
2025-12-18T15:17:00+03:00
лондон
великобритания
в мире
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
татнефть
русснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062357465_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_05eabf1394d517b6be3849f6955ea816.jpg
https://ria.ru/20251218/sanktsii-2062918710.html
https://ria.ru/20251208/smi-2060665729.html
https://ria.ru/20251218/belousov-2062764134.html
лондон
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062357465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a4168b119af8ef137d97ffe7bb4c130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, великобритания, в мире, россия, владимир путин, санкции в отношении россии, татнефть, русснефть
Лондон, Великобритания, В мире, Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Татнефть, РуссНефть
Великобритания расширила антироссийские санкции
Лондон ввел ограничения против пяти россиян и 19 организаций
ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против 5 физических лиц и 19 организаций в рамках антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного на сайте минфина королевства.
Согласно документу, в список санкций добавлены 5 физических лиц и 19 организаций. Ограничения введены против граждан России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Санкций в отношении организаций коснулись российских компаний, а также компаний из ОАЭ, Узбекистана, Киргизии.
Великобритания внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть", крупные частные нефтяные компании "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл", а также трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.
Британский минфин выдал всем четырем нефтяным компаниям временное исключение из-под санкций для сворачивания операций в Великобритании. Лицензия истекает 31 января 2026 года.
Кроме того, под санкции попала "Фабрика Ваты 24", которая работает в сфере оптовой торговли текстильными изделиями, и ООО "Текстиль-Сервис".
В России заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.