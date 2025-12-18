Великобритания расширила антироссийские санкции

ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против 5 физических лиц и 19 организаций в рамках антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного на сайте минфина королевства.

Согласно документу, в список санкций добавлены 5 физических лиц и 19 организаций. Ограничения введены против граждан России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Санкций в отношении организаций коснулись российских компаний, а также компаний из ОАЭ, Узбекистана, Киргизии.

Великобритания внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть", крупные частные нефтяные компании "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл", а также трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.

Британский минфин выдал всем четырем нефтяным компаниям временное исключение из-под санкций для сворачивания операций в Великобритании. Лицензия истекает 31 января 2026 года.

Кроме того, под санкции попала "Фабрика Ваты 24", которая работает в сфере оптовой торговли текстильными изделиями, и ООО "Текстиль-Сервис".