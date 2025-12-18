Рейтинг@Mail.ru
14:09 18.12.2025 (обновлено: 15:17 18.12.2025)
Великобритания расширила антироссийские санкции

Лондон ввел ограничения против пяти россиян и 19 организаций

Лондон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости. Великобритания ввела ограничения против 5 физических лиц и 19 организаций в рамках антироссийских санкций, следует из документа, опубликованного на сайте минфина королевства.
Согласно документу, в список санкций добавлены 5 физических лиц и 19 организаций. Ограничения введены против граждан России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Санкций в отношении организаций коснулись российских компаний, а также компаний из ОАЭ, Узбекистана, Киргизии.
Татнефть - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лондон ввел санкции против "Татнефти" и "Русснефти"
14:11
Великобритания внесла в санкционный список компании "Татнефть" и "Русснефть", крупные частные нефтяные компании "Руснефтегаз" и "ННК-Ойл", а также трейдинговые компании Redwood Global Supply и Tejarinaft.
Британский минфин выдал всем четырем нефтяным компаниям временное исключение из-под санкций для сворачивания операций в Великобритании. Лицензия истекает 31 января 2026 года.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США поддержали планы Ирака по передаче доли "Лукойла", сообщил Bloomberg
8 декабря, 19:37
Кроме того, под санкции попала "Фабрика Ваты 24", которая работает в сфере оптовой торговли текстильными изделиями, и ООО "Текстиль-Сервис".
В России заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
08:00
 
