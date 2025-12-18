https://ria.ru/20251218/sanktsii-2062905421.html
ЕС добавил в антироссийские санкции 41 морское судно
ЕС добавил в антироссийские санкции 41 морское судно - РИА Новости, 18.12.2025
ЕС добавил в антироссийские санкции 41 морское судно
Евросоюз расширил санкции против России, добавил в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:29:00+03:00
2025-12-18T13:29:00+03:00
2025-12-18T13:35:00+03:00
экономика
в мире
россия
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4d4fa8bce8ffffb6e87ba193fe8139fa.jpg
https://ria.ru/20251217/kreml-2062593360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2064:1547_1920x0_80_0_0_305719bb87163d839c28dd8ec9500775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, россия, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, В мире, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС добавил в антироссийские санкции 41 морское судно
ЕС включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяное судно