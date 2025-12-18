Рейтинг@Mail.ru
ЕС добавил в антироссийские санкции 41 морское судно
13:29 18.12.2025 (обновлено: 13:35 18.12.2025)
ЕС добавил в антироссийские санкции 41 морское судно
Евросоюз расширил санкции против России, добавил в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти, говорится в заявлении Совета ЕС. РИА Новости, 18.12.2025
россия
ЕС добавил в антироссийские санкции 41 морское судно

© AP Photo / Olivier MatthysФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаг ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Евросоюз расширил санкции против России, добавил в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении 41 судна, входящих в состав теневого флота нефтяных танкеров, вносящих вклад в доходы России от энергоносителей", - указывается в сообщении.
Этим танкерам запрещен вход в европейские порты и оказание услуг.
Сообщается, что общее число морских судов под антироссийскими санкциями приблизилось к 600.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Кремле прокомментировали планы США ввести новые санкции против России
Вчера, 12:25
 
