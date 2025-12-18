Рейтинг@Mail.ru
Саммит ЕС не закончится без соглашения по важным вопросам, заявил Штокер - РИА Новости, 18.12.2025
14:09 18.12.2025
Саммит ЕС не закончится без соглашения по важным вопросам, заявил Штокер
в мире
австрия
брюссель
украина
антониу кошта
евросоюз
европейский совет
еврокомиссия
в мире, австрия, брюссель, украина, антониу кошта, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия
В мире, Австрия, Брюссель, Украина, Антониу Кошта, Евросоюз, Европейский совет, Еврокомиссия
© AP Photo / Omar HavanaКристиан Штокер беседует с представителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе
Кристиан Штокер беседует с представителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Саммит Европейского союза в Брюсселе завершится только после того, как страны ЕС достигнут договоренности по ключевым вопросам повестки, заявил журналистам канцлер Австрии Кристиан Штокер.
По его словам, председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил ему, что заседание продлится до достижения соглашения. Канцлер с иронией отметил, что надеется, что переговоры не затянутся надолго, "как на выборах папы в конклаве".
Дональд Туск и Эммануэль Макрон перед началом саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лидеры ЕС недовольны задержкой саммита по активам России, пишет Politico
13:53
"Все аргументы находятся на столе. Я считаю, что решение можно принять. Будет ли это сегодня или завтра - посмотрим", - сказал он, прибыв на саммит ЕС в четверг. Прямая трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Канцлер Австрии уточнил, что на саммите планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины, включая параметры и условия этой поддержки, а также вопросы завершения конфликта. Кроме того, лидеры ЕС намерены рассмотреть финансовые рамки Европейского союза.
Отдельным пунктом повестки станет миграционная политика. Штокер отметил, что страны ЕС добились прогресса в вопросе проведения процедур предоставления убежища в третьих странах, добавив, что Австрия была одним из инициаторов этого подхода.
Саммит ЕС проходит 18–19 декабря в Брюсселе.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Прыгать с парашютом вместе". Премьер Бельгии ответил на идею ЕС об активах
11:04
 
В миреАвстрияБрюссельУкраинаАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропейский советЕврокомиссия
 
 
