Фон дер Ляйен: саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины
10:57 18.12.2025 (обновлено: 12:07 18.12.2025)
Фон дер Ляйен: саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины
Фон дер Ляйен: саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года. РИА Новости, 18.12.2025
Фон дер Ляйен: саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины

© AP Photo / Omar Havana Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.
"Мы не уйдем с Совета ЕС без решения по финансированию Украины на следующие два года", - сказала она журналистам перед Советом.
Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони
© 2025 МИА «Россия сегодня»
