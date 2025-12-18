https://ria.ru/20251218/sammit-2062854046.html
Фон дер Ляйен: саммит ЕС не закончат без решения по финансированию Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:07:00+03:00
украина
украина, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
