Сайт ВС возобновил работу после сбоя из-за публикации решения по Долиной
Сайт Верховного суда РФ возобновил работу после сбоя из-за публикации решения по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:21:00+03:00
2025-12-18T11:21:00+03:00
2025-12-18T11:34:00+03:00
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сайт Верховного суда РФ возобновил работу после сбоя из-за публикации решения по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.
Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что после объявления о публикации за минуту на сайт зашли 2 миллиона человек, он перестал работать. Сбой продлился почти полтора часа, в настоящее время все страницы и электронная картотека загружаются.
Верховный суд России
во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.