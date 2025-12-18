Рейтинг@Mail.ru
В порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 18.12.2025 (обновлено: 10:21 18.12.2025)
В порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно
В порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно - РИА Новости, 18.12.2025
В порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно
Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ, предварительно, среди экипажа есть жертвы, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
ростов-на-дону
ростовская область
Новости
ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины

В порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ, предварительно, среди экипажа есть жертвы, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«
"В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы", — написал он.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин уточнил, что повреждения в результате атаки БПЛА получил танкер, есть погибшие и пострадавшие. Разлива нефтепродуктов удалось избежать, ведется тушение пожара.
Ранее Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ в Ростове-на-Дону поврежден строящийся многоэтажный дом, в соседнем Батайске загорелись два частных дома, пострадали четыре человека.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Российская ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь
Вчера, 22:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
