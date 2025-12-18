В порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ повреждено судно

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Судно повреждено в порту Ростова-на-Дону после атаки ВСУ, предварительно, среди экипажа есть жертвы, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«
"В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы", — написал он.
Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин уточнил, что повреждения в результате атаки БПЛА получил танкер, есть погибшие и пострадавшие. Разлива нефтепродуктов удалось избежать, ведется тушение пожара.
Ранее Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ в Ростове-на-Дону поврежден строящийся многоэтажный дом, в соседнем Батайске загорелись два частных дома, пострадали четыре человека.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
