МГПУ провел переговоры с вузами-партнерами

Как отметили в университете, к ключевым гарантиям для студентов при переводе относится перевод целыми группами, полная сохранность образовательной программы, сохранность всех условий и стоимости обучения. Даже если стоимость в вузе-партнере выше, разницу компенсирует город. Кроме того, студентам не нужно будет сдавать дополнительные экзамены для перевода в другой вуз, и отсрочка от армии для юношей будет сохранена.