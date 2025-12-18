https://ria.ru/20251218/rossiya-2063045693.html
Песков объяснил, почему прямая линия с Путиным пройдет в пятницу
Песков объяснил, почему прямая линия с Путиным пройдет в пятницу - РИА Новости, 18.12.2025
Песков объяснил, почему прямая линия с Путиным пройдет в пятницу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году пройдет в пятницу. РИА Новости, 18.12.2025
россия
Песков объяснил, почему прямая линия с Путиным пройдет в пятницу
Песков объяснил, почему прямую линию с Путиным в этом году проведут в пятницу
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году пройдет в пятницу.
Первая прямая линия с президентом состоялась в декабре 2001 года. Чаще всего она проводилась по четвергам.
"Структура распространения информации настолько поменялась с тех пор, это было 25 лет назад, что сейчас совершенно неважно, когда выходить в эфир: в субботу, в воскресенье, в понедельник. Информация распространяется молниеносно, на весь мир и круглосуточно. Поэтому день совершенно никакой роли не играет", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
в эфире телеканала "Россия 24
".
При этом он пояснил, что в 2000-е годы, когда формат прямой линии только появился, основные выпуски газет публиковались перед выходными, а основные итоговые передачи - в выходные, и с точки зрения освещения мероприятия и возможности анализа содержания прямой линии лучше всего было начало второй половины недели, перед выходными.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию