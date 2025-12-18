Песков объяснил, почему прямая линия с Путиным пройдет в пятницу

Первая прямая линия с президентом состоялась в декабре 2001 года. Чаще всего она проводилась по четвергам.

При этом он пояснил, что в 2000-е годы, когда формат прямой линии только появился, основные выпуски газет публиковались перед выходными, а основные итоговые передачи - в выходные, и с точки зрения освещения мероприятия и возможности анализа содержания прямой линии лучше всего было начало второй половины недели, перед выходными.