Песков объяснил, почему прямая линия с Путиным пройдет в пятницу
19:51 18.12.2025 (обновлено: 20:03 18.12.2025)
Песков объяснил, почему прямая линия с Путиным пройдет в пятницу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году пройдет в пятницу. РИА Новости, 18.12.2025
россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2025 году пройдет в пятницу.
Первая прямая линия с президентом состоялась в декабре 2001 года. Чаще всего она проводилась по четвергам.
"Структура распространения информации настолько поменялась с тех пор, это было 25 лет назад, что сейчас совершенно неважно, когда выходить в эфир: в субботу, в воскресенье, в понедельник. Информация распространяется молниеносно, на весь мир и круглосуточно. Поэтому день совершенно никакой роли не играет", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он пояснил, что в 2000-е годы, когда формат прямой линии только появился, основные выпуски газет публиковались перед выходными, а основные итоговые передачи - в выходные, и с точки зрения освещения мероприятия и возможности анализа содержания прямой линии лучше всего было начало второй половины недели, перед выходными.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию
Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии
16 декабря, 20:44
 
Россия Дмитрий Песков Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Общество
 
 
