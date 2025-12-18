Рейтинг@Mail.ru
15:36 18.12.2025
МИД России рассказал об антироссийском курсе Молдавии
МИД России рассказал об антироссийском курсе Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заявления МИД Молдавии о якобы рисках для молдаван при обращении за видом на жительство в России показывает верность Кишинева антироссийскому курсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Реакция министерства иностранных дел Молдавии на упомянутый указ (президента РФ от 5 ноября 2025 года, номер 821 - ред.) свидетельствует о том, что в Кишиневе не намерены отказываться от антироссийского курса, сочиняют безумные мифы для своих собственных граждан, которые хотели бы связать свое будущее с нашей страной", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Миссия МВФ оценила экономическую активность в Молдавии
17 декабря, 17:10
17 декабря, 17:10
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
