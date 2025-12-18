Рейтинг@Mail.ru
15:31 18.12.2025
В Пермском крае заметили необычные световые столбы
происшествия
пермский край
пермь
кезский район
пермский край
пермь
кезский район
происшествия, пермский край, пермь, кезский район
Происшествия, Пермский край, Пермь, Кезский район
В Пермском крае заметили необычные световые столбы

РИА Новости: в Пермском крае заметили необычные световые столбы

Световые столбы, наблюдаемые в селе Троица под Пермью
Световые столбы, наблюдаемые в селе Троица под Пермью - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Световые столбы, наблюдаемые в селе Троица под Пермью
Световые столбы, наблюдаемые в селе Троица под Пермью
ПЕРМЬ, 18 дек - РИА Новости. Жители Пермского края наблюдали необычное природное явление - световые столбы, их можно увидеть в ясную погоду из-за взвеси шестиугольных кристаллов в атмосфере, сообщил РИА Новости сотрудник пермского планетария Виталий Францев.
В четверг в пермских группах в соцсетях жители региона опубликовали фотографии со множеством световых столбов в ночном небе. Уточнялось, что явление зафиксировано в селе Троица под Пермью.
"Подобный световой эффект можно было наблюдать в Пермском крае вчера из-за взвеси шестиугольных кристаллов льда в атмосфере. Они как маленькие призмы. Свет проходит вертикально и переотражается", - рассказал Францев.
Аналогичными фотографиями ночного неба со светящимися столбами, как сообщалось ранее, делились в социальных сетях и жители Кезского района Удмуртии.
Полевая фотография поверхности пород с дисковидными органами прикрепления Aspidella sp. и стеблевидными отростками - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
На Урале обнаружили следы доисторических существ
