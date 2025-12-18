В Пермском крае заметили необычные световые столбы

ПЕРМЬ, 18 дек - РИА Новости. Жители Пермского края наблюдали необычное природное явление - световые столбы, их можно увидеть в ясную погоду из-за взвеси шестиугольных кристаллов в атмосфере, сообщил РИА Новости сотрудник пермского планетария Виталий Францев.
В четверг в пермских группах в соцсетях жители региона опубликовали фотографии со множеством световых столбов в ночном небе. Уточнялось, что явление зафиксировано в селе Троица под Пермью.
"Подобный световой эффект можно было наблюдать в Пермском крае вчера из-за взвеси шестиугольных кристаллов льда в атмосфере. Они как маленькие призмы. Свет проходит вертикально и переотражается", - рассказал Францев.
Аналогичными фотографиями ночного неба со светящимися столбами, как сообщалось ранее, делились в социальных сетях и жители Кезского района Удмуртии.
На Урале обнаружили следы доисторических существ
17 июля, 07:00