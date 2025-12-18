РЭЦ назвал народные промыслы культурным преимуществом России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Потребители по всему миру имеют запрос на аутентичность, историю и культурный код - в этом у России есть большое конкурентное преимущество, в том числе благодаря народным промыслам, отмечает вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Александр Молодцов.

"Сегодня мы видим огромный запрос на аутентичность, историю и культурный код. Потребитель во всем мире ищет те вещи, которые несут смысл. И здесь у России - колоссальное, но пока еще не до конца раскрытое, преимущество", - отметил Молодцов.

Крупнейшие регионы-производители, как, например, Нижегородская область, используют народные промыслы для развития креативных индустрий и туристической отрасли. Успешные современные бренды, такие как "Дымов керамика" из Суздаля Владимирской области, превращают свое производство в целые экосистемы с ресторанами и арт-пространствами, выступая драйверами развития всего региона. "Алтай традиция" актуализирует культурное наследие Сибири, а Karelian Design предлагает покупателям мебель и товары для дома, сотрудничая с Национальным музеем Карелии.

РЭЦ через национальную программу "Сделано в России" и цифровую платформу "Мой экспорт" предлагает экспортерам всю необходимую поддержку: от консультаций по таможенному оформлению и поиску маркетплейсов до организации международных мероприятий и различных масштабных маркетинговых акций. В рамках перекрестных годов культуры России и Китая было организовано мероприятие Discover Russia в Пекине, где продукция НХП, включая изделия "Гжели", "Торжокских золотошвей" и "Фабрики Федоскино", была представлена китайской аудитории.