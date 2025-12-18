Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России
02:09 18.12.2025 (обновлено: 11:09 18.12.2025)
СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России
Европейские лидеры крупно поссорились из-за жестких разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов перед саммитом в Брюсселе, пишет издание... РИА Новости, 18.12.2025
в мире, украина, брюссель, киев, виктор орбан, евросоюз, politico, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, Politico, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России

Politico: ЕС раскололся на два лагеря из-за споров о конфискации активов России

Главы государств Европейского союза во время групповой фотографии в здании Европейского совета в Брюсселе. 17 декабря 2025
Главы государств Европейского союза во время групповой фотографии в здании Европейского совета в Брюсселе. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Главы государств Европейского союза во время групповой фотографии в здании Европейского совета в Брюсселе. 17 декабря 2025
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Европейские лидеры крупно поссорились из-за жестких разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов перед саммитом в Брюсселе, пишет издание Politico.
"В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга", — говорится в материале.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС хотят привлечь совместный долг для помощи Украине, пишет Euractiv
Вчера, 23:22
Как утверждает издание, дипломаты в течение 11 часов работали над компромиссом, чтобы спасти соглашение о финансовой помощи Украине.
"Начинают вырисовываться первые контуры потенциального пути выхода из тупика — пути, который придется выработать в ходе многочасовых переговоров", — утверждается в статье.
Ранее в среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для финансирования Украины. Бельгийский премьер Барт де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу обращения в суд.
МИД Бельгии Максим Прево - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС может принять решение по активам без согласия Бельгии, заявил глава МИД
Вчера, 22:43
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт выступает против.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Переговоры в ЕС о российских активах идут вспять, заявил постпред Бельгии
Вчера, 21:05
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан предложил ЕС отказаться от ошибочной стратегии в конфликте на Украине
Вчера, 22:17
 
