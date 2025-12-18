СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России

Главы государств Европейского союза во время групповой фотографии в здании Европейского совета в Брюсселе. 17 декабря 2025

© AP Photo / Virginia Mayo Главы государств Европейского союза во время групповой фотографии в здании Европейского совета в Брюсселе. 17 декабря 2025

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Европейские лидеры крупно поссорились из-за жестких разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов перед саммитом в Брюсселе, пишет издание Politico.

"В среду вечером лидеры Европы разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере, публично, и, похоже, вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев , отчасти из-за возрождения тех же ожесточенных разногласий между севером и югом по поводу общего долга", — говорится в материале.

Как утверждает издание, дипломаты в течение 11 часов работали над компромиссом, чтобы спасти соглашение о финансовой помощи Украине

"Начинают вырисовываться первые контуры потенциального пути выхода из тупика — пути, который придется выработать в ходе многочасовых переговоров", — утверждается в статье.

Ранее в среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии резервов страны ЕС могут принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии . Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для финансирования Украины. Бельгийский премьер Барт де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу обращения в суд.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт выступает против.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".