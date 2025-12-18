Россияне смогут восстановить замороженный аккаунт на "Госуслугах" через MAX

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россияне смогут дистанционно вернуть доступ к замороженному аккаунту на "Госуслугах" через сервис MAX, Россияне смогут дистанционно вернуть доступ к замороженному аккаунту на "Госуслугах" через сервис MAX, сообщило Минцифры в своем канале.

"Если ваш аккаунт <...> "заморожен" на 72 часа из-за подозрительной активности, вы можете восстановить полный доступ <...> досрочно. Раньше это можно было сделать только очно в МФЦ. Теперь появился дистанционный способ — с помощью цифрового ID в MAX. Это безопасно и обеспечивает надежную идентификацию личности", — говорится в заявлении.

Как отметили в министерстве, прибегать к такому способу раньше чем через 72 часа не обязательно: пользователь может выбрать другую опцию или дождаться окончания периода "заморозки".

Последняя происходит при выявлении подозрительной активности. В этом случае блокируется вход в разделы с финансовой информацией и возможность авторизоваться с помощью "Госуслуг" — например, на сайтах МФО и в приложении "Госключ".

В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.