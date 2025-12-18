В Народном фронте рассказали об обращениях россиян к Путину

"Мы видим, что очень много обращений именно со словами благодарности к нашему президенту. Что отличается в этом году? Это те обращения, где люди просят Владимира Владимировича поблагодарить волонтеров за помощь СВО, поблагодарить врачей, которые оказывают на качественном уровне медицинскую помощь", - сказала Вертинская в эфире телеканала "Россия 24".