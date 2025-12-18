Рейтинг@Mail.ru
В Народном фронте рассказали об обращениях россиян к Путину
09:37 18.12.2025
В Народном фронте рассказали об обращениях россиян к Путину
В Народном фронте рассказали об обращениях россиян к Путину
Россияне часто обращаются на прямую линию со словами благодарности президенту РФ Владимиру Путину, а также с просьбой поблагодарить волонтеров и врачей
общество
россия
республика крым
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
республика крым
общество, россия, республика крым, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Республика Крым, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В Народном фронте рассказали об обращениях россиян к Путину

Вертинская: россияне обращаются на прямую линию со словами благодарности Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне часто обращаются на прямую линию со словами благодарности президенту РФ Владимиру Путину, а также с просьбой поблагодарить волонтеров и врачей, сообщила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
"Мы видим, что очень много обращений именно со словами благодарности к нашему президенту. Что отличается в этом году? Это те обращения, где люди просят Владимира Владимировича поблагодарить волонтеров за помощь СВО, поблагодарить врачей, которые оказывают на качественном уровне медицинскую помощь", - сказала Вертинская в эфире телеканала "Россия 24".
Как следует из статистки, приведенной в эфире телеканала утром в четверг, всего в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным" поступило 1 898 043 обращения.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Названы регионы-лидеры по числу обращений на "Итоги года с Путиным"
Общество Россия Республика Крым Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
