Лавров рассказал, какие проекты Россия может предложить Африке
16:17 18.12.2025
Лавров рассказал, какие проекты Россия может предложить Африке
Россия может предложить африканским партнерам проекты в сферах искусственного интеллекта, логистики и энергетики с расчетом на десятилетия вперед, рассказал... РИА Новости, 18.12.2025
2025
Лавров рассказал, какие проекты Россия может предложить Африке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия может предложить африканским партнерам проекты в сферах искусственного интеллекта, логистики и энергетики с расчетом на десятилетия вперед, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам есть, что предложить партнерам в сфере энергетики, недропользования, логистики и транспорта, создания инфраструктуры, а также в высокотехнологичных областях, включая цифровые технологии и искусственный интеллект. Подобные начинания рассчитаны на десятилетия вперед, их социально-экономическую важность трудно переоценить", - говорится в статье Лаврова для африканских СМИ, приуроченной к проведению министерской конференции Россия-Африка в Египте.
Министр напомнил, что при поддержке СССР в Африке создали сотни объектов промышленности и инфраструктуры, работающих до сих пор.
Вторая министерская конференция Россия-Африка пройдет с 19 по 20 декабря в Каире.
Российские посольства откроют еще в четырех странах Африки
