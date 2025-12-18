https://ria.ru/20251218/rossija-2062963419.html
Лавров рассказал о росте товарооборота с Африкой
Лавров рассказал о росте товарооборота с Африкой - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров рассказал о росте товарооборота с Африкой
Россия считает, что товарооборот с Африкой, превысивший 27 миллиардов долларов в 2024 году, можно нарастить дополнительно, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.12.2025
Лавров рассказал о росте товарооборота с Африкой
Лавров: резко выросший товарооборот между РФ и Африкой еще не достиг предела