Российские посольства откроют еще в четырех странах Африки

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия намерена открыть посольства в Того, Либерии, Гамбии и на Коморских островах в рамках расширения своего дипломатического присутствия в Африке, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"О значимости Африки для нас свидетельствует расширение российского дипломатического присутствия на континенте. В уходящем году заработали посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. На очереди – Гамбия, Либерия, Того, Коморские острова", - говорится в статье Лаврова для африканских СМИ, приуроченной к проведению министерской конференции Россия - Африка в Египте.
В начале 2025 года министр сообщал, что открытие российских посольств в указанных четырех странах есть в планах у России. В ноябре на встрече с председателем совета министров Того Фором Гнассингбе в Москве президент РФ Владимир Путин отметил, что российское посольство в стране планируется открыть в 2026 году.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия - Африка пройдет с 19 по 20 декабря в Каире.