https://ria.ru/20251218/rossija-2062961925.html
Лавров рассказал об увеличении числа межправительственных комиссий
Лавров рассказал об увеличении числа межправительственных комиссий - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров рассказал об увеличении числа межправительственных комиссий
Россия работает над увеличением числа межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Африки, рассказал РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:14:00+03:00
2025-12-18T16:14:00+03:00
2025-12-18T16:17:00+03:00
в мире
россия
африка
египет
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/37/1549423784_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_2a1b9836bf57844a9b2a16b49f95ec7d.jpg
https://ria.ru/20251218/lavrov-2062958606.html
россия
африка
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/37/1549423784_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b43ba99b0ae87a5cfbd17f00711ef52c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, египет, сергей лавров
В мире, Россия, Африка, Египет, Сергей Лавров
Лавров рассказал об увеличении числа межправительственных комиссий
Лавров: Россия планирует увеличить число межправительственных комиссий по Африке