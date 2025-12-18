Рейтинг@Mail.ru
16:14 18.12.2025 (обновлено: 16:17 18.12.2025)
Лавров рассказал об увеличении числа межправительственных комиссий
Россия работает над увеличением числа межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Африки, рассказал РИА Новости, 18.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия работает над увеличением числа межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Африки, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Важная роль в упрочении связей между деловыми кругами принадлежит межправительственным комиссиям по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Африки. Уже действуют 19 таких комиссий. Работаем над увеличением их числа", - указал министр в статье для африканских СМИ, приуроченной к проведению министерской конференции "Россия - Африка" в Египте.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" пройдет с 19 по 20 декабря в Каире.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Ботсвана и Того намерены открыть дипмиссии в Москве, заявил Лавров
