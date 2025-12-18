Таможня предупредила о росте желающих пересечь границу с Эстонией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. В преддверии рождественских и новогодних праздников наблюдается увеличение числа граждан, следующих через границу Эстонии и России через пункты пропуска в Ивангороде и Нарве, при этом в настоящее время скопление людей наблюдается перед эстонским пунктом пропуска, сообщила Санкт-Петербургская таможня.
"В преддверии рождественских и новогодних праздников наблюдается увеличение количества лиц, следующих через таможенную границу из Эстонии в Россию и из России в Эстонию через пункты пропуска, расположенные в российском Ивангороде и эстонской Нарве", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, очередей на российском пункте пропуска Ивангород сейчас нет.
"В настоящее время перед пунктом пропуска Ивангород нет очередей как на выход из России, так и на вход. При этом скопление лиц на сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва 1 обусловлено работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль граждан, следующих на территорию России. При существенном увеличении пассажиропотока сотрудниками таможенного поста будут предприняты все необходимые меры для предотвращения возникновения очередей", - сообщил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что МАПП Ивангород работает ежедневно в круглосуточном режиме. Эстонская сторона осуществляет пропуск лиц в период с 8.00 до 00.00 мск.