Таможня предупредила о росте желающих пересечь границу с Эстонией

По данным ведомства, очередей на российском пункте пропуска Ивангород сейчас нет.

Отмечается, что МАПП Ивангород работает ежедневно в круглосуточном режиме. Эстонская сторона осуществляет пропуск лиц в период с 8.00 до 00.00 мск.