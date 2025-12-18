Россия открыта к диалогу с Австрией, заявил посол в Вене

ВЕНА, 18 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Россия открыта к диалогу с прагматично настроенными силами в Австрии, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
По словам дипломата, на сегодняшний день у российской стороны в Вене единственным работающим каналом общения остается МИД республики, с которым посольство по большей части обсуждает рабочие аспекты функционирования загранучреждения России и вытекающие из этого обязательства австрийской стороны. Как отметил собеседник агентства, в целом, коллеги проявляют восприимчивость к запросам и озабоченностям российской стороны.
"В остальном официальные власти прилежно выполняют директивы сверху о нежелательности контактов с российскими представителями. Такую картину наблюдаем не первый год. Соответствующие выводы сделаны. В свою очередь, не перестаем заявлять и будем придерживаться этой позиции и впредь – Россия открыта и готова к диалогу на конструктивной, взаимоуважительной и учитывающей интересы друг друга основе со всеми прагматично настроенными силами в Австрии, а они в стране есть", - сказал Грозов.