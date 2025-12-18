Рейтинг@Mail.ru
Россия открыта к диалогу с Австрией, заявил посол в Вене - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/rossija-2062924404.html
Россия открыта к диалогу с Австрией, заявил посол в Вене
Россия открыта к диалогу с Австрией, заявил посол в Вене - РИА Новости, 18.12.2025
Россия открыта к диалогу с Австрией, заявил посол в Вене
Россия открыта к диалогу с прагматично настроенными силами в Австрии, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:27:00+03:00
2025-12-18T14:27:00+03:00
в мире
россия
австрия
вена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_1bf60c945bc96392dc4baf98a4577d2c.jpg
https://ria.ru/20251218/posol-2062842482.html
россия
австрия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_1620dbf37429b29202d5cfab0acddefa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австрия, вена
В мире, Россия, Австрия, Вена
Россия открыта к диалогу с Австрией, заявил посол в Вене

Грозов: Россия открыта к диалогу с прагматично настроенными силами в Австрии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 18 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Россия открыта к диалогу с прагматично настроенными силами в Австрии, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
По словам дипломата, на сегодняшний день у российской стороны в Вене единственным работающим каналом общения остается МИД республики, с которым посольство по большей части обсуждает рабочие аспекты функционирования загранучреждения России и вытекающие из этого обязательства австрийской стороны. Как отметил собеседник агентства, в целом, коллеги проявляют восприимчивость к запросам и озабоченностям российской стороны.
"В остальном официальные власти прилежно выполняют директивы сверху о нежелательности контактов с российскими представителями. Такую картину наблюдаем не первый год. Соответствующие выводы сделаны. В свою очередь, не перестаем заявлять и будем придерживаться этой позиции и впредь – Россия открыта и готова к диалогу на конструктивной, взаимоуважительной и учитывающей интересы друг друга основе со всеми прагматично настроенными силами в Австрии, а они в стране есть", - сказал Грозов.
Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Посол оценил отношения России и Австрии
10:23
 
В миреРоссияАвстрияВена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала