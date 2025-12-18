В Кремле рассказали о подготовке к контактам с США по Украине

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия готовится к контактам с США, чтобы узнать об итогах переговоров с украинцами и европейцами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с Украиной", — сказал он журналистам.

По информация издания Politico , в эти выходные представители России США могут провести в Майами переговоры по разрешению украинского кризиса.

Обсуждение американской мирной инициативы

В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали Уиткофф и Кушнер — 2 декабря Путин принял их в Кремле. Встреча продлилась почти пять часов.

По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.