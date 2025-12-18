Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о подготовке к контактам с США по Украине
13:34 18.12.2025 (обновлено: 15:07 18.12.2025)
В Кремле рассказали о подготовке к контактам с США по Украине
Россия готовится к контактам с США, чтобы узнать об итогах переговоров с украинцами и европейцами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
в мире, россия, сша, майами, дмитрий песков, politico, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Майами, Дмитрий Песков, Politico, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия готовится к контактам с США, чтобы узнать об итогах переговоров с украинцами и европейцами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с Украиной", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Час истины пробил: ЕС выложит на стол карты, деньги и два ствола
08:00
По информация издания Politico, в эти выходные представители России и США могут провести в Майами переговоры по разрешению украинского кризиса.

Обсуждение американской мирной инициативы

В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали Уиткофф и Кушнер — 2 декабря Путин принял их в Кремле. Встреча продлилась почти пять часов.
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.
В конце прошлой и начале этой недели Уиткофф и Кушнер обсуждали план с Владимиром Зеленским и европейцами. По итогам переговоров Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
13:04
 
