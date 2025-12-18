https://ria.ru/20251218/rosgvardija-2062940541.html
В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в школе
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в образовательном учреждении на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в образовательном учреждении на востоке Москвы, сообщили
в пресс-службе столичного главка ведомства в Max.
"Прибыв на место происшествия, экипаж Росгвардии установил, что 38-летний москвич, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения прошёл в здание школы, где работает его мать", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мужчина игнорировал просьбы персонала, вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику, отказываясь покинуть территорию школы.
"Чтобы мама сказала, что идти домой", - ответил задержанный на вопрос сотрудника Росгвардии о цели прибытия в школу.
Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в ведомстве.