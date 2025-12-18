В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в школе

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в образовательном учреждении на востоке Москвы, Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в образовательном учреждении на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства в Max.

"Прибыв на место происшествия, экипаж Росгвардии установил, что 38-летний москвич, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения прошёл в здание школы, где работает его мать", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина игнорировал просьбы персонала, вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику, отказываясь покинуть территорию школы.

"Чтобы мама сказала, что идти домой", - ответил задержанный на вопрос сотрудника Росгвардии о цели прибытия в школу.