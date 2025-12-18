Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в школе
В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в школе - РИА Новости, 18.12.2025
В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в школе
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в образовательном учреждении на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства в РИА Новости, 18.12.2025
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в школе

В Москве пьяный мужчина устроил дебош в школе, где работает его мама

Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в образовательном учреждении на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства в Max.
"Прибыв на место происшествия, экипаж Росгвардии установил, что 38-летний москвич, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения прошёл в здание школы, где работает его мать", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мужчина игнорировал просьбы персонала, вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику, отказываясь покинуть территорию школы.
"Чтобы мама сказала, что идти домой", - ответил задержанный на вопрос сотрудника Росгвардии о цели прибытия в школу.
Правоохранители задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в ведомстве.
Подростки залезли на крышу прибывшего на остановку троллейбуса на Васильевском острове в Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Более 30 подростков попали в полицию после дебоша в Петербурге
